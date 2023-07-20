Diken

Yaramazlara biraz batar!

Memduh Bayraktaroğlu: Cumhuriyetçi Erdoğan değil de Demokrat Kemal Bey kazansaydı bir şey değişir miydi?

Demokrat Roosevelt başkanlık koltuğuna oturduğunda bütün dünya ABD’de, 1929’da başlayan ekonomik krizin etkisi altındaydı. Göreve başlar başlamaz seçimlerden önce verdiği sözü yerine getirmek amacıyla: First New Deal’i (Birinci Yeni Anlaşma) uygulamaya koydu. Program öncelikle iç politika için hazırlanmıştı ve bu açıdan: Sosyal refah sisteminin temelini atıyordu ancak Demokrat Roosevelt’in sosyal refah sistemi Cumhuriyetçilerin: Öfkesini çekmişti. Bir karikatürde Cumhuriyetçi bir grup seçmen telefonlaşıyorlar ve biri diğerine şöyle diyordu: “Bu akşam Roxy sinemasına (New York’ta) gidelim de hep beraber Roosevelt’i yuhalayalım…”

Bizim son seçimleri: Cumhuriyetçi Erdoğan değil de Onun yuhalattığı Demokrat Kemal Bey kazansaydı… Bir şey değişir miydi?..


Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı

SON HABERLER