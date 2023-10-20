Meloni infiale yol açan sözlerinden ötürü partnerinden ayrıldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, uzun süredir birlikte olduğu Andrea Giambruno’dan ayrıldığını duyurdu.

Açıklama, TV sunucusu Giambruno’nun kadın meslektaşlarına yayın dışında yaptığı tacize varan yorumların bir TV programında yayınlanmasından saatler sonra geldi.

Fotoğraf: Twitter

Meloni, Twitter’dan yayınladığı açıklamada “Andrea Giambruno’yla neredeyse 10 yıl süren ilişkim burada sona eriyor. Birlikte geçirdiğimiz muhteşem yıllar, yaşadığımız zorluklar ve hayatımdaki en önemli şeyi, kızımız Ginevra’yı bana verdiği için kendisine teşekkür ediyorum” diye yazdı.

Başbakan, Giambruno’yla ‘yollarının bir süredir ayrıştığını ve bunu kabul etmenin zamanının geldiğini’ söyledi: “Eski halimizi savunacağım, arkadaşlığımızı savunacağım ve ne pahasına olursa olsun annesini ve babasını seven -benim kendi babamı sevemediğim gibi- yedi yaşındaki bir kızı savunacağım. Bu konuda söyleyecek başka bir şeyim yok.”

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

Ne olmuştu?

Bu hafta başında Striscia La Notizia adlı bir TV programı, Giambruno’nun kamera arkasında yaptığı yorumları yayınlamıştı.

Görüntülerde Giambruno, stüdyodaki kadın gazeteciyi tacize varan sözlerle övüyor ve “Çok akıllısın, neden seninle daha önce tanışmadık” diyor.

Başka bir kayıtta da yine kadın bir meslektaşına bekar veya açık ilişkide olup olmadığını sorduğu duyuluyor. Ayrıca kanaldan biriyle ilişkisi olduğunu, herkesin bunu bildiğini de söyleyerek meslektaşına ‘grup seks’ teklif ediyor.

Giambruno, ülkeyi sarsan bir toplu tecavüz olayında da ‘kadınların sarhoş olmaktan kaçınması gerektiğini’ söyleyerek infiale yol açmıştı.

Meloni, ‘Katolik aile değerleri’ne bağlı olduğunu söylemesiyle biliniyor ve eşcinsel ebeveynliği reddediyor.