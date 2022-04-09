Melik Altınok: Videoyu niçin sildiğini anlamadım; yaptıklarının yanlış olduğunu mu kabul ediyor?

Kimi AK Partili isimlerin eleştirilerinin aksine, gençlerin Kürtçe, Türkçe şarkılar söylemesi ve eğlenmesi de bana garip gelmiyor.

Ramazandayız ama yasta değiliz ya…

Görüntülerde gözüme batan tek şey, sahur kahvaltısında protokol masalarının kurulması… Yöneticilerin ayrı oturması.

Siz genç adamlarsınız arkadaşlar, nedir bu ağır siyasi abi pozları?

Bir de Ağrı Gençlik Kolları Başkanı’nın videoyu koyduğu tweet’i niçin sildiğini anlamadım…

Yaptıkları işin yanlış olduğunu sonradan anladığını mı kabul ediyor? Yoksa kuru gürültüye, goygoya pabuç mu bırakıyor?

Ne yazık ki iki ihtimal de siyasetçi olmayı kafaya koymuş gençler için bir soruna işaret ediyor.

Melih Altınok’un yazısı