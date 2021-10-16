Melih Aşık: Türeci ve Şahin Türkiye’de ne zaman ağırlanacak?

Koronaya karşı aşıyı bulan BioNTech firmasının kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin bu hafta Yunanistan’a geldiler. Kendilerine törenle Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu tarafından ‘İmparatoriçe Theophano’ ödülü verildi.

Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada iki bilim insanını “Koronavirüse karşı bilimin çılgın yarışına tüm güçleriyle katıldılar ve birinci geldiler” sözleriyle övdü.

Türeci ve Şahin, Selanik’te Atatürk Evi’ni de ziyaret ettiler ve onur defterine şunu yazdılar: “Atatürk’ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa’nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdığı temel değeri anladı; O’nun ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz.”

Sayın Türeci ve Şahin Türkiye’de ne zaman ağırlanacaklar?

Sağlık Bakanımız geleceklerini söylemişti. Hâlâ gelmediler.

Melih Aşık’ın yazısı