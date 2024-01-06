Melih Aşık: Siyasetçinin mağdura nasıl sahip çıkması gerektiğini Kıbrıslı Türkler gösterdi

Kahramanmaraş depreminde yıkılan ve 35’i Kıbrıs Türkü 72 kişiye mezar olan Adıyaman İsias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt ve diğer sanıkların yargılandığı dava başladı. Davanın ilk gününde sanıkların ciddiyetsiz konuşma ve tavırları tepkilere neden oldu. Bizim dikkatimizi Kıbrıs’lı sporcu çocukların davasına Kıbrıs yetkililerinin gösterdiği ilgi çekti…

Duruşmaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile KKTC’li bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da katılmıştı.

Siyasetçinin mağdura nasıl sahip çıkması gerektiğini Kıbrıslı Türkler bize çok güzel gösterdiler.

Melih Aşık’ın yazısı