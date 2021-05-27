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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Siyasetçi köşeye sıkışacağı ihtimalini görse zaten bu tür bir oturuma çıkmaz

Birkaç gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkarak onların sorularını yanıtladı. Programdan sonra katılımcı gazeteciler az süre almak ve etkili sorular sormamakla suçlandılar. Bu yüzden eleştiri aldılar.

Ekranlarda zaman zaman bir siyasetçinin tek başına gazetecilerin karşısına çıktığını görüyoruz. Gazeteciler adına zor bir durumdur bu. Eğer oturumu yöneten programa çok hâkim değilse tablo gazetecilerin aleyhine işler. Gazeteci adına başka zorluklar da vardır:

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1-) Tek başına karşınıza çıkan kişiyi sorularla sıkıştıramazsınız. Çünkü eğer soruyu teğet geçiyorsa sizin ikinci üçüncü soruları sorarak onu sıkıştırmanız mümkün değildir.

2-) Gazeteci yalnızca soru sorabilir. Yorum yapamaz. Siyasetçi yorum yapar. Konuyu istediği gibi şekillendirebilir. Tartışmadan galip çıkar.

3-) Gazetecinin elinde kameraya ve izleyiciye göstererek anında iddiasını ispatlayacak bir belge yoksa etkili olmasına imkân yoktur.

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4-) Siyasetçi köşeye sıkışacağı ihtimalini görse zaten bu tür bir oturuma çıkmaz.

Melih Aşık’ın yazısı

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