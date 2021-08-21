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Yaramazlara biraz batar!

Melih Aşık: Saray’daki tercüman kim bilir hangi sözleri kafasına göre değiştiriyordur?

Etiyopya Başbakanı, Saray’daki ortak basın toplantısında Atatürk için övücü sözler söylemiş, ancak o sırada simültane tercüme yapmakla görevli tercüman, Atatürk’ün adını söylememiş. Bununla ilgili görüntüler anında sosyal medyadan tüm dünyaya yayılmış durumda.

Saray’daki bu tercüman yeminli midir? Yeminsiz mi? Bunu yanlışlıkla mı, yoksa bilerek mi yapmıştır? Her iki durumda da bir skandal söz konusudur. Eğer bilerek yaptıysa, yani iki ülke liderinin basın toplantısında, bir başbakanın sözlerini tüm TV’ler kayıtta iken bu kadar aleni bir şekilde değiştirebiliyorsa… TV’lerin kayıtta olmadığı toplantılarda kim bilir hangi sözleri kafasına göre nasıl değiştiriyordur? Böyle düşünmekte haksız mıyız?


Melih Aşık’ın yazısı

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