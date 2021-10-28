Melih Aşık: Ortak program kararsızların karar vermesine yardımcı olur

Muhalefet liderleri konuşmalarında toplumun her kesimine çeşitli vaatlerde bulunuyor.

Ben iktidara gelince şunu yapacağım, bunu vereceğim.

Ancak halk daha önce koalisyonları yaşadı. Koalisyon ile iktidar olan partilerin kendi vaat ve programlarını bir kenara bıraktıklarını biliyor. Bu partiler iktidar olduklarında mazeret olarak koalisyon koşullarını gösterir, diğer ortaklarını da memnun edecek bir program uygulamak zorunda kaldıklarını anlatırlar.

Mevcut muhalefet partilerinin de tek başlarına değil bir koalisyonla iktidar olabilecekleri görülüyor. Bunu kendileri de söylüyor. O zaman… Hemen bugünden masaya oturup ekonomi, hukuk, özgürlükler, vs. konularını kapsayan bir ortak program yapmaları gerekmez mi? Birleştikleri noktaları böyle bir programla açıklayabilir, iktidara geldiklerinde nasıl bir program uygulayacakları konusunda kamuoyuna fikir verebilirler. Böyle bir ortak program, parlamenter sisteme dönüş programından daha çok ses getirir. Kararsızların karar vermesine de yardımcı olur.

Melih Aşık’ın yazısı