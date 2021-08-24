Melih Aşık: NATO projeyi iptal etti mi? Meraktayız…

Ankara, Taliban’ın iktidara gelmesine bakmaksızın Afganistan’la ilişki kurmak istiyor.

O kadar ki bazı yetkililer Taliban iktidarında Kabil Havaalanı’nı işletmeye dahi talip oldular.

Ancak Taliban’ın buna razı olmayacağı anlaşılıyor.

Sanıyoruz verilen sürede yani 1 Eylül’e kadar alanın yönetimini devredeceğiz. Ancak ortada bir başka çelişki daha var.

Hem Alman basını yazdı. Hem E. Büyükelçi Şükrü Elekdağ söyledi.

Afgan Hükümet Ordusu’na ait askerlerin bir bölümü, NATO girişimiyle Ankara’da eğitiliyor. Bu eğitim sürecekse ilişki nasıl kurulacak? Hem Taliban’a karşı Afgan askeri eğitmek hem Taliban’la dost olmak mümkün mü?

NATO projeyi iptal etti mi?

Meraktayız…

Melih Aşık’ın yazısı