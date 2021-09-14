Melih Aşık: Kendi kendimizi kurşunladık

Bizim SEKA diye bir dev tesisimiz vardı. Adı üstünde, selüloz ve kâğıt üretirdi. Ne oldu SEKA?

Hikâyesini tesise bağlı Giresun AKSU fabrikasının akıbetini anlatarak özetleyelim.

AKSU kâğıt fabrikasına 60 milyon lira değer biçilirken bu kuruluş 2003 yılında 5 milyon liraya Milli Gazete’nin yan kuruluşu Milda’ya satıldı.

Şirket fabrikayı işletemedi. Makinelerini 2010’da 11 milyon liraya hurdacıya okuttu.

2013 yılında Giresun İl Özel İdaresi, fabrikanın 684 dönümlük arazisini 68 milyon liraya Milda’dan satın aldı, konut üretsin diye TOKİ’ye verdi.

Sonuçta Milda, 5 milyon liraya aldığı fabrikadan toplam 79 milyon lira gelir elde etmiş oldu. Ama fabrika yok oldu.

SEKA’nın diğer tesisleri aynı akıbete uğradı. Makineler hurdacıya, arazilere rantçılara satıldı. SEKA sıfırlandı.

Türkiye kâğıdın ne hammaddesini ne mamul maddesini üretebilen bir ülke haline geldi.

Cumhuriyet’in kurduğu hemen tüm sanayi ve tarım kuruluşları benzer uygulamalarla yoklara karıştı.

Kendi kendimizi kurşunladık.

Melih Aşık’ın yazısı