Melih Aşık: Kararı alanlar belli ki bir pazarcıyla konuşup fikir almamış

Derken, çözüm için yeni bir genelge çıkarıldı: 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri semt pazarlarının açılacağı ilan edildi.

Kararı alanlar belli ki bir pazarcıyla olsun konuşup fikir almamış.

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Neden derseniz… Birincisi, cumartesi günleri pazar kurulacak ama oraya gidecek insanların arabalarını kullanmaları ve semt dışından alışveriş yasak. Böyle olunca pazara sadece o semtte oturanlar gidebilir.

Arabayla gidişe izin verirlerse, bu defa sakıncalı bir kalabalık oluşur.

Daha önemlisi… İstanbul’da 39 ilçede haftanın 7 günü 640 pazar kurulur. 600 bin kişi bu işten ekmek yer. Pazarcı esnafı haftanın her günü başka bir semtte tezgâh açar. Adam bir pazarda bitiremediği malı ertesi gün başka bir pazarda satar. Sadece cumartesi günü açılacak pazar esnafın karnını doyurmaz. Satamadığı mallar çöpe gider. Ya da aşırı pahalı satmaya kalkar, alıcı bulamaz.

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Bir hatanın başka bir hatayla telafisi mümkün değil ne yazık ki..

Melih Aşık’ın yazısı