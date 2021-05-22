Melih Aşık: HSK bu durumda RTÜK’e benzeyecek

Hâkimler Savcılar Kurulu-HSK’ya TBMM tarafından seçilecek yedi üyenin ismi üzerinde uzlaşıldı. Kurul’un 4 üyesi Cumhur İttifakı’nı temsil eden AKP ve MHP, üç üyesi ise Millet İttifakı’ndan CHP ve İyi Parti’nin kontenjanından belirlenecek.

13 üyeli HSK’nın dört üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor, Adalet Bakanı ve Müsteşarı üye olarak Kurul’a katılıyor. Yedi üye de TBMM’de belirleniyor.

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HSK’nın bağımsız yargıçlardan oluşmasını savunan eski İstanbul Barosu Başkanı Avukat Turgut Kazan, CHP ve İyi Parti’nin böyle bir anlaşmaya girmesine tepki gösterdi:

“AKP ve MHP’nin belirlediği 10 temsilciye, İP’ten iki, CHP’den bir kişi eklense neyi sağlamış olacaksınız? Bunu yapmakla HSK’nın bütün yaptıklarına meşruiyet kazandırmış olacaksınız” dedi.

Avukat Şahin Mengü aynı görüşte: “CHP ve İyi Parti HSK’nın meşruiyetini tanımamış olsa sistemden şikâyete hakkı olur ama şimdi bu durumda o hakkını yitirmiştir. Verecekleri oylar sonucu değiştirmez. Ayrıca İP’in iki adayına karşı CHP’nin bir aday vermeyi kabul etmesi parti adına hüzün veren bir durumdur” diyor.

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HSK bu durumda RTÜK’e benzeyecek. RTÜK’te malum muhalefetin temsilcisi vardır ama hiçbir kararı etkileyemez sadece işleyişe meşruluk kazandırır.

Melih Aşık’ın yazısı