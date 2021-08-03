Melih Aşık: Federasyon şaka mı yapıyor diye kararı birkaç kez okuduk

Federasyon şaka mı yapıyor diye kararı birkaç kez okuduk. Gayet ciddiler…

Futbolcu sarı kartlık faul yapınca ormana 1 fidan kazandıracak.

Rakibine sakatlayıcı tekme atıp kırmızı kart gören oyuncu ülkeye 5 fidan dikilmesine sebep olduğu için teselli bulacak.

TFF’nin bütçesi halkın vergileriyle oluşuyor.

Futbolcu kart görünce neden fatura halka kesiliyor?

Daha da büyük komediye geliyoruz…

İstatistiklere baktık… Geçen sezon ligde 1702 sarı ve 121 kırmızı kart gösterilmiş.

Bu yıl da benzer sayıda kart gösterilecek. Sarı 1, kırmızı 5 hesabıyla yaklaşık 2300 fidan dikilecek. Fidanın tanesi 10 lira… TFF böylece 23 bin liralık fidan masrafı yapacak. Milyonlarca ağacın yandığı ülkemizde TFF 2300 fidanla “TFF ormanı” kuracak!

Melih Aşık’ın yazısı