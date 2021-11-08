Melih Altınok: Uyuşturucu kartelleri bu kadar kar marjlarıyla çalışmıyor

Madem herkes vurulmadan çalışmayan bu mRNA aşıları tek kurtuluşumuz, illa ki yeryüzünde herkes olmalı. Öyle sürü bağışıklığıyla, inaktif aşılarla falan olmuyor…

O halde dünyada tek doz aşı yüzü görmemiş milyarlarca insana daha çabuk ulaşmanın yolu belli.

Öyle astronomik karları unutacaksınız.

Uyuşturucu kartelleri bu kadar kar marjlarıyla çalışmıyor.

Sakın “serbest piyasa kardeşim, işine gelirse” deyip bilim insanı kişiliğinizden taviz vermeyin.

O zaman niye pazarında malına devletler çığırtkanlık yapıyor..? Hatta seyahat, çalışma, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi temel evrensel hakların kısıtlanması yoluyla dayatılıyor diye sorarlar adama…

Melih Altınok’un yazısı