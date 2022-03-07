Ancak Bakan durumun kontrol altında olduğunu söylüyor:
“Alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır.”
Teşekkür ederiz.
Ancak bunlar geçici çözüm bile değil… Görüyorsunuz, soğan, patates derken şimdi de Ayçiçek krizi. Bakalım yarın bostandan ne çıkacak?
Hepsi de ülkemizde sınırsız olarak üretilebilecek besinler. Arz talebi dengelemek ne kadar zor olabilir ki?
Melih Altınok: Şimdi de ayçiçeği krizi; bakalım yarın bostandan ne çıkacak?
Ancak Bakan durumun kontrol altında olduğunu söylüyor: