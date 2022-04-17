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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Sığınmacıların suça karışma oranı, Türk vatandaşlarıyla kıyaslanamayacak kadar düşük


Açık konuşmanın tam sırasıdır…
Türkiye’deki zorunlu sığınmacıların suça karışma oranı, Türk vatandaşlarıyla kıyaslanamayacak kadar düşük.
Buna rağmen, BM’nin “Savaş bitmeden geri göndermeyin” kararına rağmen son 6 yılda 20 bine yakın sığınmacı suça karıştıkları iddiasıyla sınır dışı edildi.
Ülkeye girmeye çalışan 2.5 milyon mülteciyi engelleyen iktidardan sınırları daha güvenli hale getirmesini istemek, zorunlu sığınmacıların entegrasyon çalışmalarını teşvik etmek, demografik dengeyi bozmamak için alınan tedbirleri sorgulamak son derece meşru bir zemin….
Çoğunluğu kadın ve çocuk mültecilerden “çöp” diye bahseden Ümit Özdağ gibi, “Bugün kızlarımız, kadınlarımız sokağa çıkmaktan korkar vaziyete gelmişler. Çünkü biliyoruz ki bu coğrafyalar, hem iç savaş coğrafyası hem de toplu tecavüz geleneği var. Bu coğrafyalarda erkek çocuklarına tecavüz geleneği var” diyerek hedef göstermekse açıkça provokatörlük.

Melih Altınok’un yazısı


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