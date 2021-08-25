Melih Altınok: Sen aylarca Alkent’ten çıkmasan hayatında hiçbir şey aksamaz Hıncal abi

Hıncal Uluç, “Türkiye’nin tamamı kışla olmuş da haberimiz yok, öyle mi Melih?” diye soruyor.

Eğer kimi ülkelerde olduğu gibi, okula, işyerine, konsere, sinemaya girerken PCR testi zorunlu tutulursa, benim için hayat bir adım daha kışlaya benzer.

Yalan mı söyleyeyim Hıncal Abi? Böyle düşünüyorum.

Sen aylarca Alkent’ten çıkmasan hayatında hiçbir şey aksamaz.

Ama her gün dışarıya çıkmak zorunda olan, okula giden, mesaiye başlayan, geçimini gündelik sağlayan milyonlar var.

Ve bu çok acayip, yeni, lüks bir durum değil.

İşlevsel olmadıkları bilimsel olarak kanıtlandığı halde devam eden izolasyon prosedürleriyle hayatları zaten zor olan bu insanları düşün lütfen…

Bir de bunun üzerine sağlıklı olduklarını kanıtlamak için haftada iki PCR testi vermeleri falan gerekecek…

Yarın sırada ne var?

Melih Altınok’un yazısı