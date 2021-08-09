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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Muhalefet ‘Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır’ desin

Ama böyle yolu bir dönem muhafazakâr demokrat mahalleden geçip Okyanus ötesine yönelmiş yarım yamalak isimlerle nereye kadar?
Recep Tayyip Erdoğan gibi marka bir ismin karşısında taban bunlara yüz verir mi?
Madem muhalefetin umudu bu kadar tükendi… Bu noktada kafaları karıştırmak bulunacak tüm sürpriz adaylardan daha etkili olabilir.
Mesela “Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan’dır” desinler.
CHP diyorsa bu işte mutlaka bir terslik vardır” diyen Ak Parti seçmeninde kısmı bir şok yaratabilirler.

Melih Altınok’un yazısı


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