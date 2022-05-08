Melih Altınok: İmamoğlu gazeteci heyetine eski yandaşları da dahil ederken neyi hedefledi

İmamoğlu, Karadeniz turuna götürmeye karar verdiği gazeteci heyetine eski yandaşları da dahil ederken neyi hedefledi… Bu tartışmayı ve sonuçlarını öngördü mü bilmiyorum.

Belki de istediği sadece Kılıçdaroğlu’nun örgüt desteği vermeyerek gömmeye çalıştığı Karadeniz turunu konuşturmak için biraz sansasyondu.

Ama ne olursa olsun doğru olanı yaptı.

Keşke biraz daha cesur olup “intikam, intikam” diye tempo tutan güruhun lincine direnebilseydi… Kendisine parmak sallayanlara gecesinde “Vız gelir tırıs gider, akıllı olun” dedikten sonra sabahında özür dilemeseydi.

Ayrıca sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla, Nagehan’ı sahiplenerek AK Partililerin hayır duasını da aldı.

Melih Altınok’un yazısı