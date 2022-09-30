Melih Altınok: Duyan da fosil yakıtları Avrupa Rusya’ya satıyor sanır

Önce Biden’ın peşine takılıp Rusya’ya ambargo uyguladılar. Bu kararın ilk etkisinin Rusya’nın elindeki açık kozu kullanması, Avrupa’yı gazla terbiye etmesi olacağını hesap edemediler. Ekonomilerini kendi elleriyle göçerttiler. Şimdi de ABD’nin, gaz sorununa çözüm olarak kullandıkları Kuzey Akım 2 formülünü sabote etmesi karşısında alık alık top çeviriyorlar. Karaciğerlerine yumruğu indirenin müttefikleri olması karşısında nasıl tepki vereceklerini bilmiyorlar… Dahası da var. Dün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya’ya karşı yeni yaptırımları açıklıyordu. Petrole tavan fiyat uygulaması getireceklermiş.

Çünkü Rusya’nın, savaşı finanse etmek için fosil yakıtların satışından elde ettiği kârı kullandığının farkındalarmış. Bu kararla küresel enerji piyasasını dengeleyeceklermiş. Maşallah, ne kadar bilinçliler! Duyan da fosil yakıtları Bayan Leyen’in Avrupa’sı Rusya’ya satıyor sanır.

Melih Altınok’un yazısı