Melih Altınok: CHP’li üyeleri vicdanlarıyla hareket ettikleri için tebrik ederim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yönettiği kentteki yabancılara (Tabii ki Almanlara ya da Fransızlara değil, Suriyelilere) karşı uygulamaya koyduğu faşizan icraatlara iki CHP’li meclis üyesi itiraz etmiş! Biri Hasan Cumhur Bandakçıoğlu, diğeri ise Feridun Yılmaz.

İtiraz dediysem, Bolu’nun seçilmiş Beyi’ne karşı Köroğlu gibi cesurca bir başkaldırıdan bahsetmiyorum.

Yabancılara yönelik su bedelinin dolar kuru üzerinden tahsil edilmesi ve yabancıların nikâh ücretlerinin 100 bin lira olmasını içeren maddelerin oylamasında çekimser oy kullanmışlar, o kadar.

Olsun yine de CHP’li üyeleri vicdanlarıyla hareket ettikleri için tebrik ederim.

Melih Altınok’un yazısı