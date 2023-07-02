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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Bu tür suçlara bizde trafik kazası gözüyle bakılıyor

Büyük siyasetin gölgesinde kalan hayati sorunlarını geride bırakmanın vaktidir. Mesela, artık beka sorunumuz dün İzmir-Aydın karayolunda makas atıp 5 kişiyi mezara, 20 kişiyi hastaneye, milyonları dehşete düşüren o Doblo’dur.

Görüntüleri izlemişsinizdir,; önüne geçtiği aracı yolun kenarına fırlattıktan sonra dönüp arkasına bile bakmadan gidiyor. Kaza değil vahşet bu. Ne var ki planlayarak, tasarlayarak ve altını çizerek söylüyorum, canavarca hislerle işlenen bu tür suçlara bizde trafik kazası gözüyle bakılıyor.
Trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atanlara, eğer bu seferlik öldürmeyi “becerememişlerse” göstermelik para cezaları falan kesiliyor. Onlar da nasıl olsa affediliyor.


Kabine işbaşı yaptığında bu köşede bakanlardan tek cümlelik beklentilerimi sıralamıştım. Hiçbiri siyasi değildi. Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya için de trafikteki keşmekeşe son vermeyi başarırsa tarihe geçeceğini söylemiştim. Bahsettiğim sorun siyasetçilere hafif gelebilir. Ama emin olsunlar ki yeni dönemde, her kesimden seçmenin gündelik hayatında ortak derdi meselelere çözüm getirenlerin yıldızı parlayacak.

Melih Altınok’un yazısı

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