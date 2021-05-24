Melih Altınok: ‘Boomer’ danışmalarının önlerine koyduğu Z kuşağı profiline şirin görünmek uğruna…

Kalp kırıklığı, çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin hepimizin zaman zaman yaşadığı ve baş etmekte zorlandığı duygulardan biri. Kalp kırıklığı hissini, yaşanmışlıkların fazlalığı nedeniyle yetişkinler olarak daha yoğun ve sık olarak yaşasak da, bu duygu çocuklar için de sıklıkla karşılaşılan ve bana kalırsa onlar açısından çözmesi daha zor bir durum.

Çınar Yayınları tarafından yayımlanan Tutkal Hanım’ın Kırık Kalpleri isimli kitap nerdeyse bu durum için bir nevi ilaç niteliğinde denebilir.