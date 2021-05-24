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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: ‘Boomer’ danışmalarının önlerine koyduğu Z kuşağı profiline şirin görünmek uğruna…

Z kuşağı sayıldığımız günlere bugünden dönüp bakınca net olarak tek söyleyebileceğim, çocuk olduğumuz. Öngörülemeyen, hormonlarının kontrolünde toy insanlardık işte…
Tıpkı şimdi, farklı farklı dünyaları, kişilikleri olduğu halde bir kefeye konulup beklentileri, hayalleri es geçilen kardeşlerimiz gibi.
Dolayısıyla, torun torba sahibi parti liderlerimiz Z kuşağını kafalayacağız diye girdikleri Tiktok, Twitch gibi mecralarda “çocuk taklidi” yaparken dozajı iyi ayarlamalılar…
Boomer” danışmalarının önlerine koyduğu Z kuşağı profiline şirin görünmek uğruna, çocukları youtube adresine çekmek için sululuklarla çıkış yapan Cüneyt Özdemir’den rol çalmamalılar.
Unutmayın, halinize güldürmeyi başardığınız gençlerin mutlaka oyunu da alacağınızın hiçbir garantisi yok.

Melih Altınok’un yazısı

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