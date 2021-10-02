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Yaramazlara biraz batar!

Melih Altınok: Banu Hanım gibi açıktan göbek atmadıkları için TTB’nin dikkatini çekmemişler

Türk Tabipler Birliği, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Banu Küçükpolat hakkında Seda Sayan’ın programında göbek attığı için değil de reklam yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattıklarını söylüyor.

TTB’nin tepkisinde göbeğin etkili olduğunda ısrarcıyım.


Zira ekranlar ve hatta köşeler ilaç reklamı yapan hekimlerle dolu. Pandemide tezgahı çeşitlendirip dezenfektan, maske ve aşı işine de girdiler… İlaç mümesillerinin işini elinden aldılar, marka veriyorlar

Kim olduklarını da herkes çok iyi biliyor.

Ama belli ki işlerini büyük bir ciddiyetle amuda kalkarak yaptıkları, Banu Hanım gibi açıktan göbek atmadıkları için TTB’nin dikkatini çekmemişler.

Melih Altınok’un yazısı

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