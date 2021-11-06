Melih Altınok: Aşı karşıtlarının hoşnutsuzluğu siyasetçilerin reflekslerini etkiler mi?

Peki bu “aşı karşıtlarının” hoşnutsuzluğu, 2023 seçim kampanyasına erken başlayan siyasetçilerin reflekslerini etkiler mi?

Şu ana kadar kayda değer hiçbir hareketlenmeye şahit olmadık.

Düzenlenen mitingler Avrupa’ya, ABD’ye, İngiltere’ye göre çok cılız kaldı.

Sadece Fatih Erbakan’ın babadan kalma partisi bu işi ana seçim gündemi haline getirmiş durumda. Dün de Kırıkkale’de Dayatmasız Yaşam Partisi kurulmuş. Şimdi DYP düşünsün!

İktidarın ve muhalefetin bu süreçte küresel ana akımın söylemlerini adeta fiili bir uzlaşı içinde kabullenmesine bakılırsa da pandemi, merkez siyasetin konusu bile değil.

Demek ki aşı karşıtı seçmenin dengeyi etkileyecek şekilde bir taraftan öte tarafa kayması olası görülmüyor.

Melih Altınok’un yazısı