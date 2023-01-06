Meksika’da ‘El Chapo’nun oğlu yakalandı: Çeteler sokaklara indi

Meksika’da ‘El Chapo’ lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez’in gözaltına alınması nedeniyle başlayan olaylar devam ediyor.

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Guzman’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Sinaloa çetesi üyeleri kentin farklı noktalarında polisle çatışmaya girdi.

Çıkan olaylarda iki kişi öldü, yedisi polis 18 kişi yaralandı.

Şiddet dalgasının havaalanına sıçraması sonucu 100’den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC), eyaletteki şiddet ikliminin artması nedeniyle Sinaloa Havaalanına giriş ve çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

Öte yanda Culiacan Uluslararası Havaalanı yakınlarında silahlı kuvvetlerle çatışmaya giren çete üyelerinin silahlarından çıkan 2 mermi ticari uçağa isabet etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı dikkati çekti.

Guzman’ın yakalanması

ABD tarafından en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Guzman, Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, okulların tatil olmasına yol açmıştı.

Guzman kimdir?

Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Guzman, en son yakalandığı 17 Ocak 2019’da bir dizi şiddet dalgasına yol açmıştı.

ABD’de müebbet hapse çarptırılan uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo’nun oğullarından Guzman’ın yakalanmasının ardından çıkan olaylarda çok sayıda asker yaralanmış, 51 mahkum cezaevinden firar etmişti. Onlarca araç ve iş yerinin ateşe verildiği olaylar sonucunda Guzman serbest bırakılmıştı.

El Chapo ABD’ye iade edilmişti

El Chapo lakaplı Joaquin Guzman, ABD’nin New York eyaletinde görülen davada temmuzda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 2001 ve 2015’te Meksika’da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016’da yakalanmış ve ABD’ye iade edilmişti.