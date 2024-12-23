Mehmet Yılmazer: Ücretlilerin yüzde 40'ının asgari ücret aldığı ülkemizde rakam belirlemek zor

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Ekonomide üç dönemdir küçülme yaşanıyor; krizin en yoğun yaşanacağı bir zaman aralığına gelindi. Asgari ücret orta oyunu hala devam ediyor. Ücretlilerin %40’nın asgari ücret aldığı ülkemizde rakam belirlemek gerçekten zor, birden milyonlarca insanın öfkesi yükselecek, “Türkiye, Türkiye’den büyüktür” diyerek bu öfkeyi yatıştırmak mümkün olmayacaktır.

İkincisi, Ankara’nın Suriye fatihi rolünü oynaması sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor. HTŞ’nin İdlip’ten Şam’a çok kısa sürede gidebilmesinin altında Esad rejiminin çürümesi yatıyor. Devasa sorunların çözümlenmesi yolunda “fatihin” belirli bir planı var mıdır? Ankara’ya bağlı SMO’nun niteliği ve savaş kapasitesi bellidir. HTŞ’ye Ankara lojistik destek sağlamıştır; ancak bu gücün iktidara hazırlanması ve bundan sonraki davranışları üzerinde ABD ve İngiltere’nin belirleyici olduğu ve olacağı biliniyor.

Suriye’deki mevcut çelişkilerin nasıl çözümleneceği, özellikle Fırat’ın doğusunda nasıl bir sistem kurulacağı henüz bilinmiyor. Bu konuda Ankara YPG’nin tasfiye edilmesinden başka bir şey düşünmediği için sorunlara çok dar açıdan bakmaktan öteye geçemiyor. Trump’ın, Suriye’nin anahtarını Erdoğan’a vermesi de sonucu değiştirmez.

Gerçekliğin üzerine oturmayan bu fatih pozları Suriye’nin devasa sorunlarının yaratacağı gerilimlerle çok kısa sürede zavallı bir çaresizliğe dönüşmesi kaçınılmazdır.

Gözünü Kobanê’de bir zafere diken Ankara, stratejik yoksunluğuyla yeni bir bataklığa sürüklenebilir. Kobanê bir direniş sembolüdür.

“Türkiye, Türkiye’den büyüktür” parlak sözleri Ankara’yı sorunların yoğunluğu altında kalmaktan kurtaramaz.

Mehmet Yılmazer’in yazısı