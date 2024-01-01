Mehmet Tezkan: Tek adam süper kupanın Riyad’da oynanmasını istemişse karşı çıkanın şirketine çökerler

Atatürk adını anmak Atatürk’ün silüetini formaya işlemek, Atatürk’ün resmini taşımak, Atatürk rozeti taşımak nasıl bir provokasyon anlamadım…

Atatürk resmi kimi tahrik ediyor?

Suudileri mi?

Atatürk düşmanı bir avuç meczubu mu?

Kimi?

Zaten süper kupanın (eskiden adı Cumhurbaşkanlığı kupasıydı neden değiştirildiği de ayrı bir hikaye ama neyse!..) Riyad’da oynanması kararı başlı başına skandaldı…

Cumhuriyetimizin 100. Yılı…

Samsun varken, Erzurum varken, Sivas varken, Afyon varken, İzmir varken, Ankara varken sen kalk dev kupa finalini Riyad’da oynatmaya karar ver!…

Neden?

Üç beş milyon Euro için mi?

Şimdi denilecek ki, kulüplerinin divan kurulu gitmeyelim diye karar aldı, buna rağmen yönetim kurulları gitme yönünde karar verdi ve takımlarını Riyad’a götürdü. Hata burada başladı…

Haklısınız ama yönetim kurulu üyeleri de iş insanı…

Tek adam süper kupanın Riyad’da oynanmasını istemişse karşı çıkanın şirketine çökerler!..

Bizde tek adamlığın ötesinde Necip Fazıl’ın yıllar önce önerdiği sistem hayata geçti.

Artık Başyücelik rejimi var… Yargı/yürütme/yasamanın tek elde toplandığı sistemin adı bu.

Mehmet Tezkan’ın yazısı