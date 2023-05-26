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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Şimşek göz kırptı: Dubai’deyim, sağlığım iyi

AKP’nin eski Maliye bakanı Mehmet Şimşek, gazeteci Fatih Altaylı’ya ilettiği mesajda Dubai’ye taşındığını ve sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden ekonominin başına getirmek için 20 Mart’ta bir araya geldiği Şimşek ‘aktif siyaseti düşünmediğini’ açıklayarak teklifi reddetmişti.


Şimşek’in sağlık sorunları olduğu ve Britanya’nın başkenti Londra’da çalıştığı şirketlerle sözleşmesi nedeniyle de Türkiye’ye aktif siyaset için gelmeyeceği belirtilmişti.

Fatih Altaylı, Şimşek’in kendisine ilettiği mesajda Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai’ye taşındığını ve ‘hafif bir mide ülseri’ dışında bir sağlık probleminin olmadığını söylediğini aktardı.

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