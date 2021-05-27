Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Özyazanlar: Her şeyi Türkiyeli üç oyuncu başarmış gibi abartılı bir dille anlatıyorlar şampiyonluk hikayesini…

Fransa’da, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in de forma giydiği Lille’in şampiyonluğuna bizim medyadan daha fazla sevinen olmamıştır herhalde. Bunca coşkulu sevincin, bunca büyük gururlanmanın sebebi elbette bu şampiyonluğun, bayrak aşklarını ve “Türklerin gücü” temalı söylemlerini bir kez daha ortaya koyma fırsatı vermesi…

Sanki takımda başka bir oyuncu yokmuş ve her şeyi Türkiyeli üç oyuncu başarmış gibi abartılı bir dille anlatıyorlar şampiyonluk hikayesini…

Reklam

Medyamızın karakteristik özelliğidir, sportif başarıları milliyetçi propagandaya malzeme etmek. Aşağılık kompleksleri iflah olmayacak seviyede. Bayrakla başlıyorlar, iş sonra bizi dışladıklarına ve sürekli olarak bizimle ilgili hain planlar hazırladıklarına inanılan dış güçlere derslerinin verilmesine kadar gidiyor…

Lille şampiyon olduysa bunda en büyük pay hiç kuşkusuz Türkiyeli üç oyuncunundur!.. Takımın geri kalanından söz etmeye değmez. Zaten işin içinde Türkler varsa, onlar tabii ki asli unsurdur. Düşünün yani, bir Türk dünyaya bedel olduğuna göre, üç Türk bir araya geldiğinde neler yapmaz?

Yapılan yorumlar neredeyse bu minvalde…

Reklam

Mehmet Özyazanlar’ın yazısı

SON HABERLER

Soylu kazanmadı ama gazetecilik kaybetti

Soylu, Habertürk söyleşisinde belki TRT’dekinden biraz daha fazla zor soruyla karşılaştı ama karşılığında TRT’de kazandığından çok daha fazla kredi edindi. Karşısındaki gazetecilerin, özellikle de Yanardağ ve Saymaz’ın muhalif şöhretinden yararlandı ve ‘en muhalifin karşısında bile veremeyecek hesabı olmayan politikacı’ görüntüsü çizdi… İçine düştüğü durum itibarıyla Soylu’nun geceyi galip bitirmesine imkan yoktu, ama deplasmanda gollü beraberliği alırken de fazla zorlanmadı.

Dördüncü Beşar Esad dönemine doğru: Suriye sandık başında

Suriye’de devlet başkanlığı seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Seçim üç aday arasında geçse de Suriye lideri Beşar Esad’ın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’ye göre seçimin herhangi bir meşrutiyeti yok. Türkiye de seçimleri tanımıyor. Ancak Esad eleştiriler karşısında pek de oralı değil.