Mehmet Özyazanlar: Her şeyi Türkiyeli üç oyuncu başarmış gibi abartılı bir dille anlatıyorlar şampiyonluk hikayesini…

Fransa’da, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in de forma giydiği Lille’in şampiyonluğuna bizim medyadan daha fazla sevinen olmamıştır herhalde. Bunca coşkulu sevincin, bunca büyük gururlanmanın sebebi elbette bu şampiyonluğun, bayrak aşklarını ve “Türklerin gücü” temalı söylemlerini bir kez daha ortaya koyma fırsatı vermesi…

Sanki takımda başka bir oyuncu yokmuş ve her şeyi Türkiyeli üç oyuncu başarmış gibi abartılı bir dille anlatıyorlar şampiyonluk hikayesini…

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Medyamızın karakteristik özelliğidir, sportif başarıları milliyetçi propagandaya malzeme etmek. Aşağılık kompleksleri iflah olmayacak seviyede. Bayrakla başlıyorlar, iş sonra bizi dışladıklarına ve sürekli olarak bizimle ilgili hain planlar hazırladıklarına inanılan dış güçlere derslerinin verilmesine kadar gidiyor…

Lille şampiyon olduysa bunda en büyük pay hiç kuşkusuz Türkiyeli üç oyuncunundur!.. Takımın geri kalanından söz etmeye değmez. Zaten işin içinde Türkler varsa, onlar tabii ki asli unsurdur. Düşünün yani, bir Türk dünyaya bedel olduğuna göre, üç Türk bir araya geldiğinde neler yapmaz?

Yapılan yorumlar neredeyse bu minvalde…

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Mehmet Özyazanlar’ın yazısı