Mehmet Öz: Duyduğunuzda şaşıracağınız, kilo vermeye yardımcı 7 gıda

MUZ
Bir tane muzu yoğurdunuzun üzerine doğramak, tatlı krizinizi gidermek için sağlıklı bir atıştırmalık alternatifidir. Vitamin, mineral ve lif zenginidir.
TAM BUĞDAY EKMEĞİ
İşlenmiş tahıllar yerine tam tahıllar tüketmek, metabolizmanızın hızlanmasına ve kilo vermenize yardımcı olur.
AVOKADO
Avokadoda sağlığınız için yararlı doymamış yağ asitleri vardır.
PATATES
Dirençli nişasta sindirime ‘direnerek’ süreci yavaşlatır ve böylece kan şekeriniz birden fırlamak yerine dengede kalır, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar.
FISTIK EZMESİ
Bu doğal yağ asitleri, karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.
CHIA TOHUMU
Gün içinde tok kalmanıza ve birden acıkıp aşırı yeme riskinizi azaltmaya yardımcı olur.
MAKARNA
Önemli olan porsiyon kontrolü yapmak, tam tahıllı makarna tüketmek ve öğünü yağsız protein, bol sebze ve hafif soslarla tamamlamak.