Mehmet Öz: Duyduğunuzda şaşıracağınız, kilo vermeye yardımcı 7 gıda

MUZ

Bir tane muzu yoğurdunuzun üzerine doğramak, tatlı krizinizi gidermek için sağlıklı bir atıştırmalık alternatifidir. Vitamin, mineral ve lif zenginidir.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ

İşlenmiş tahıllar yerine tam tahıllar tüketmek, metabolizmanızın hızlanmasına ve kilo vermenize yardımcı olur.

AVOKADO

Avokadoda sağlığınız için yararlı doymamış yağ asitleri vardır.



PATATES

Dirençli nişasta sindirime ‘direnerek’ süreci yavaşlatır ve böylece kan şekeriniz birden fırlamak yerine dengede kalır, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar.



FISTIK EZMESİ

Bu doğal yağ asitleri, karın bölgesindeki yağlardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.



CHIA TOHUMU

Gün içinde tok kalmanıza ve birden acıkıp aşırı yeme riskinizi azaltmaya yardımcı olur.



MAKARNA

Önemli olan porsiyon kontrolü yapmak, tam tahıllı makarna tüketmek ve öğünü yağsız protein, bol sebze ve hafif soslarla tamamlamak.

Mehmet Öz’ün yazısı