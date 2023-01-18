Mehmet Ocaktan: Yeni paralel yapımız

Din tacirliğinde Fetullah’ın askerleriyle yarışan bu Ebabil trol ordusunun başındaki isim, Özgür Özel’in açıklamalarıyla ilgili diyor ki: “Müslümanların organize olmasını istemiyor, nefret ediyorlar.” Ne zamandan beri organize bir yapı kurup başkalarının hayatlarını karartmak için ‘tuzak kurmak’ Müslümanlığın bir gereği oldu?

Bu öylesine bir fütursuzluk ki kendilerini dinin ve devletin sahibi sanıyorlar. Hemen hatırlatalım, bugün herkese meydan okuyan bu yapılar, çok önem verdikleri o ‘organize’ işlerin sonuçlarının geçmişte nasıl sonuçlandığını düşünmelerinde yarar var.

Yakın tarihimizde yaşadığımız tecrübeler gösterdi ki hesap verebilir, şeffaf yönetimler oluşturmadan, iktidarları denetleyecek bir hukuk sistemi inşa etmeden Fetullah, SADAT ve Ebabil benzeri paralel yapıların devleti ve toplumu kirletmesinin önüne asla geçemeyiz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı