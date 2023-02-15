Mehmet Ocaktan: Suçu Allah’a yüklemeyin

Bu dünyada olup biten her şeyi, özellikle de deprem gibi felaketleri “kader planı”yla açıklamaya çalışanların, Kur’an’ın tartışılmaz otoritesini kendi otoritelerini tasdik için istismar ettikleri kanaatindeyim.

Ne zaman deprem gibi büyük bir felaketle karşılaşsak, siyaset esnafından bu konuda konuşmayı çok seven hocalara kadar hemen herkes bunun Allah’ın takdiri olduğunu, ‘kader’i değiştirmenin mümkün olmadığını söyleyerek Kur’an’ın hikmetiyle uyuşmayan bir din tarifi yapıyorlar.

Allah’ın bahşettiği akıl ve iradeye sahip insanlar olarak, “Tedbir alınsın veya alınmasın, her iki hâlde de olup bitenler ‘kader’dir. Tedbir almakla kaderin dışına çıkılmaz. Hâller değişir, ama kader değişmez” şeklindeki bir anlayışı Kur’an’i bir yaklaşımla izah etmek mümkün değil. Eğer ezelde yazılan ‘kader’i değişmesi mümkün olmayan bir durum olarak anlayacaksak, o zaman insanın tedbir alma sorumluluğunu nasıl anlamamız gerekiyor?

Mehmet Ocaktan’ın yazısı