Mehmet Ocaktan: Sınırlı da olsa belli yerlerde seçim birlikteliğinin olabileceği anlaşılıyor

İYİ Parti’nin masadan fırtınalı bir şekilde ayrılıp geri dönüşü bir tarafa bırakıldığında, galiba esas itibariyle ittifaktaki güveni dinamitleyen Ümit Özdağ’la yapılan mutabakat oldu.

O günden sonra ittifakın kendisi de ruhu da sizlere ömür…

Yine de her şeye rağmen yerel seçimlerde güçlü ortaklıklar olmasa da belli yerlerde ‘gevşek’ birliktelikler olabilirdi, aslında hala da olabilir.

Her ne kadar Meral Akşener’in 26 Ağustos’taki açıklamaları, bu imkanın giderek zorlaştığını gösterse de gerek Akşener’in gerekse parti yetkililerinin açıklamalarında sınırlı da olsa belli yerlerde seçim birlikteliğinin olabileceği anlaşılıyor. Ancak hemen hatırlatmak gerekiyor ki Akşener’in itirazları haklı argümanlara dayanıyor olsa da seçime kadar birlikte yürüdüğü ortaklarına dönük yüksek perdeden söylemleri, özellikle muhalif seçmenin motivasyonunu yok edebilir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı