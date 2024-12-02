Mehmet Ocaktan: Maalesef Müslüman ülkelerde İslam var ama hürriyet yok…

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Gelelim cumhurbaşkanının bir başka önemli mesajına… ‘İslam varsa Türk vardır, Kürt vardır, Arap vardır’ diye başlayan retorik cümlesinde Erdoğan diyor ki: “İslam varsa hürriyet vardır.”

Evet güzel ve güçlü bir ifade… Acaba gerçekten öyle mi? Mesela Türkiye dahil, bütün Müslüman ülkelerdeki Müslümanlar için ‘İslam’ önemli bir değerdir. Kısacası, bu ülkelerde ‘İslam vardır’ diyebiliriz. Peki aynı şekilde ‘hürriyet vardır’ diyebilir miyiz? Hiç sanmıyorum…

Maalesef Müslüman ülkelerde İslam var ama hürriyet yok…

İslam var ama hukuk ve adalet yok…

İslam var ama insan haklarına riayet de liyakat de yok.

İslam var ama kadın ve çocuk haklarına duyarlık yok, cinayet çok…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı