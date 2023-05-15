Mehmet Ocaktan: AK Parti ve MHP toplumun hassas noktalarını daha iyi analiz etmiş

Ayrıca milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı başarılı bir performans ortaya koymuş bulunuyor. AK Parti ve MHP’nin oy oranı yüzde 50’ler civarında. Bu sonuçlardan da anlıyoruz ki AK Parti ve MHP toplumun hassas noktalarını daha iyi analiz etmiş, muhalefet ise Millet İttifakı ise toplumun hassas noktalarıyla buluşma konusunda aynı başarıyı sağlayamamış.

Aslında AK Parti bütün bölgelerde önemli ölçüde oy kaybetmiş, ancak yeni seçim yasasının sağladığı avantaj yüzünden daha fazla milletvekili çıkarmış bulunuyor.

Eğer cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, parlamento aritmetiği belirleyici bir rol oynayabilir.

Sonuçları nasıl değerlendirirsek değerlendirelim, ortaya çıkan tablo kesinlikle millet iradesinin bir sonucudur ve buna sadece saygı duymak gerekir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı