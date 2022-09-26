Mehmet Faraç: Yeni zamlar kaosu iyice derinleştirecek

Kimse kendini kandırmasın; ülkedeki en az 40 milyon yurttaşın geçim sıkıntısı büyük bir açlık-sefalet endişesine dönüşürken, yeni zamların kapıda olması da kaosu iyice derinleştirecek…

Elektrik ve doğalgaza büyük zam beklentisi piyasaları öylesine derinden sarmış ki, özellikle gıda fiyatları milyonlarca insanı nefes alamaz hale getirecek…

İşte muhalefettin hesaplamaları da çok ürkütücü…

Çünkü son bir yılda sebze fiyatları yüzde 447, meyve fiyatları ise yüzde 215 zamlanmış… Dolar yükseldikçe, girdiler arttıkça, kriz derinleştikçe bu oranlar daha da artacak…

Sadece denetimsizlik yüzünden gıda fiyatlarının fahiş biçimde yükselmesi değil, doğal afetlerin de gıda krizini derinleştireceği anlaşılıyor…

Mehmet Faraç’ın yazısı