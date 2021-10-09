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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Demirkol: Sorun Şenol Güneş’in çözemediği yerde kilitlenip kaldı

Caner tercihi, Kerem ve Cengiz’le hücumu genişletme çabasıyla anlaşılır şablonlar. Kısa dönemde hemen hızla yapılabilecek dokunuşlar. Hemen 6. dakikada gelen gol sonrası eksik ve orta saha oyuncularının kalabalık olduğu Norveç’i 2. planla vurmak daha kolay olur diye düşünüyordum. Yani ani akın yönü değiştirerek. Ama sorun Şenol Güneş’in bir türlü çözemediği yerde yine kilitlenip kaldı. Rakip yine orta saha merkezimize baskı yaptı ve biz bu baskıyı aşıp boştaki etkili hücumcularımıza bir türlü dönemedik.

Mehmet Demirkol’un yazısı


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