Mehmet Demirkol: Sergen Yalçın’ın cevap verecek bir kulübesi yoktu

Maçın hemen başında Beşiktaş’ın ofsayta takılan golü sonrası yavaş yavaş bu oyun oturmaya başladı. Gedson’un ekstra performansıyla rakibin güçlü orta sahasına aynı şekilde cevap verdiler. Portekizli özellikle ilk yarıda mükemmele yakın oynadı. Taylan’ın da ona oldukça yardımcı olduğunu söylemek lazım.

Beşiktaş akına çıkarken kapılan toplardan umduklarını da buldular. ‘Savunma-orta saha’ birbirine çok yakın ve hamleli olunca da Gökhan, Larin ve Ghezzal büyük ölçüde kayboldu. Sergen Yalçın’ın buna cevap verecek bir kulübesi ve ikinci planı yoktu. Penaltı sonrası hemen penaltı yapmaları da Galatasaray’a moral üstünlüğü verdi. Terim’in tamamı 11’de olabilecek kulübesine karşı yetersiz kaldılar.

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Mehmet Demirkol’un yazısı