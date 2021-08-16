Mehmet Demirkol: Pereira buna çözüm bulmazsa sıkıntı büyür

Buradaki büyük soru işareti ise şu: Demirspor oyunu 65’ten sonra tamamen yarı alana yıkmışken nasıl olur da bunca kalburüstü orta sahaya sahip Fenerbahçe bir açık bulup kontradan rakibi zorlayamaz? Pereira konusunda bu kez daha ılımlıyım. Ama buna bir çözüm bulmazsa sıkıntı büyür. Öte yandan şunu da unutmamak lazım. Demirspor, Aybaba ile yıldızları arasında yıkıcı bir ego savaşı yaşamazsa ligin en zorlu takımlarında biri olur. Zor ve sert bir takım olacaklar. İçeride ve dışarıda.
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