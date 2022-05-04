Cengiz’den ‘beşli çete’ sözüne itiraz: Ne çetesi kardeşim? Buna isyan ediyorum

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, “Milletin a…. koyacağız” sözünü rakibi için kullandığını yinelerken, ‘beşli çete’ yakıştırmasına da itiraz etti.

Cengiz’in 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sızdırılan bir tapede “Milletin a… koyacağız” dediği duyulmuş, işadamı rakibini kast ettiğini dile getirmişti. Cengiz’in şirketi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sıklıkla kamu ihalesi kazanan şirketleri tanımlamak için kullanılan ‘beşli çete’nin içinde de anılıyor.

TV100’e konuşan Cengiz’in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

* Bizim işlerimizde inşaatın payı yüzde 8 ila 6 arasında değişiyor ciromuzda. İstanbul Havalimanı’nı beş ortak aldık. 10 milyar 200 milyon avroluk yatırım yapacağız. Yine 2 milyar avro kira ödeyeceğiz. Bunu topluyorlar, 32 milyar avro yapıyorlar hem bana yazıyorlar hem diğer ortaklarıma yazıyorlar. Yahu kardeşim bizim burada aldığımız iş adamı başı 2 milyar avro ve bunu başardık. Toplam 8 milyar avro para harcadık. İstanbul Yeşilköy Havalimanı bizden önce kaç para kira ödüyordu? 130 milyon avro. Ben ne ödeyeceğim devlete? 1 milyar avro. 22 milyar avroyu 25 yıl ödeyeceğim. KDV’yle beraber 25 milyar avro ediyor bu. Bunu nasıl algılamıyorlar? Bunu alıyorlar diyarlar ki 32 milyar avro sen aldın… Ulaştırma Bakanlığı 38 adet ‘yap işlet devret’ ihale yaptı. Ben yalnız ikisinden iş almışım. Birisi Kuzey Marmara Otoyolu… Yüzde 20 ortağım orada. 800 milyon dolar düşer bana. İkincisi havalimanıdır. Başka yok.

‘Ne çetesi kardeşim?’

* Ben Türkiye’de olmayan sanayi yaptım. Ben sanayi yönümle anılmak istiyorum. Siirt’te, Adıyaman’da Elazığ’da, Kastamonu’da, Konya’da Samsun’da… Dünyanın her yerinde sanayi tesisimiz var. İngiltere, Romanya, Azerbaycan, Kırgızistan, Polonya’da da varız… Tutturmuşlar bir çete, çete çete… Ne çetesi kardeşim? Buna isyan ediyorum. Benim üzerimden kimse siyaset yapmasın kardeşim. Bir insanın bir insanı sevmesiyle, arkadaş olmasıyla yorum yapmaya hakkın yok. Yorum delillerle, belgelerle yapılır. Bunların sonuna kadar gidersin buna da varım. Ben siyaset yapmıyorum, ben iş insanıyım. Ben siyasi gözlükle konuşamam. Ben siyasetçi değilim, anlatmak istediğim bu.

‘Milletime aşığım; küfretmedim’

* Ben milletime aşığım, aşık! Beni tanıyanlar bilir, ben millete küfretmedim. Polis tape’lerinde yazıyor, rakibimi kastetmiştim, o rakibim de kendisini biliyor… Ama bunu ille de milletin gözüne sokmaya çalışıyorlar. Tapelerde diyor ki; ‘Rakibini kastediyor.’ Ama siz bunu illa da alıp bunu millete göstermeye çalışıyorsunuz. Bu millet beni seviyor kardeşim. Ben Seydişehir’i 2005 yılında aldım, 2004 yılında Eti Bakır’ı aldım. 2007 yılında 500 milyon dolara otel sattım ben bu ülkede. O zaman bölünme var mıydı da bu kadar saldırılar. ‘O fabrika kapanacak.’ Bunu inandırdılar halka. Allah aşkına kapandı mı?

* Avrupa’nın en modern fabrikasını yaptım, kalk özür dile. Benim Konya’daki CHP’lilerle en ufak bir sıkıntım yok. Ama Deniz Baykal heyet kurdu sağ olsun. Heyet kurdu geldi, fabrikamı inceletti. Aradı beni teşekkür etti. Dostluğumuz hala devam ediyor. Allah ona şifa versin. Hepimiz gideceğiz, bunlar kalacak bu ülkenin malı bunlar.

‘Kılıçdaroğlu’nun elinde yanlış belge var’

* Keşke… Sayın Kılıçdaroğlu inanıyorum ki yanlış bilgilerle konuşuyor. Yanlış belgeler var elinde. Biz ona kendisine de haber gönderdik. ‘Gel kardeşim gezdirelim, yaptığımız işleri gör, ondan sonra çete yakıştırmasını yap.’ Ama öyle bir imkan olmadı. Keşke olsa. Davet ettik, kendisini bekliyoruz da… Kendisi Güneydoğulu. Ben Güneydoğu’nun en büyük yatırımcısıyım. Ben siyasete girmem ama girsem buradan gireceğim. Ya gel bir yaptıklarımızı görün, anlatalım derdimizi. İnşallah başarılı oluruz…