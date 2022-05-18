Mehmet Barlas: Yabancı düşmanlığı kaşınarak başlatılan süreç fiilen ağaç karşıtlığına dönüştü

İç siyasette ise bu haftanın gündemi, küfürlü ve hakaretli tweet’lerden bir kahraman çıkarma çabalarıydı. Bu çerçevede Gezi’de ağaç kesildi diye ayaklandırılan kitle, bu defa Atatürk Havalimanı’na ağaç dikilecek diye kışkırtılmaya çalışıldı. Yabancı düşmanlığı kaşınarak başlatılan süreç fiilen ağaç karşıtlığına dönüştü. Tabii Atatürk ismini istismar etmekten de geri durmuyorlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber’de canlı yayına çıkarak bütün bu iddialara cevap verip “Biz hangi millet bahçesini sattık ki bunu satalım; ne konut, ne ticaret, ne de imara açacağız” dedi. Önemli bir konunun da altını çizdi: “Acil inişler için bir pist sürekli açık kalacak.”

Bütün iddialara birinci ağızdan net bir şekilde cevap verildi. Ancak sosyal medyada bilgi kirliliği yayılmaya devam ediyor. Ancak gözden kaçırdıkları bir şey var ki, Türk toplumu bu konularda artık çok tecrübeli.

Mehmet Barlas’ın yazısı