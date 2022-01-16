Mehmet Açar: Çığlık’ı, ‘korku gerilimde en iyi devam filmleri’ listesine alabilirim

1996 yılında seyirciyle buluşan ilk ‘Çığlık’ (Scream), korku sinemasında ‘teen slasher’ olarak anılan alt türün tarihinde yeni bir sayfa açar. (…)

Sinema salonlarında geçtiğimiz cuma günü gösterine giren serinin 2022 yapımı beşinci filmi ‘Çığlık’ta (Scream) da hikâye nerdeyse bire bir aynı eksende dönüyor. (…)

Bazı seriler, özünde hep aynı hikâyeyi anlatsalar da bunu seyirciye hiç belli etmeme şansına sahipler. Ama Scream gibi korku serileri sonuçta hayli sınırlı bir tema, kısıtlı mekânlar ve formatın içinde dolanıp durmaya mahkûmlar. Sözgelimi, beşinci filmin sevdiğim ne kadar özelliği varsa hepsi 1996 yapımı filmde görüp beğendiğim şeyler. Burada ise ‘hayran filmi’ ve ‘requel’ muhabbetlerinden başka hoşuma giden yeni fikirlerden söz etmem zor. (…)

Geçtiğimiz yıl ‘Korku gerilimde en iyi devam filmleri’ diye bir seçki hazırlarken özellikle ‘teen slasher’ serileri konusunda zorlandığımı hatırlıyorum. Çünkü söz konusu alt türün estetik standartları gerçekten çok düşük. Aynı listeyi bugün yapsam 2022 yapımı, çok beğenmediğim ‘Scream’i listeye alabilirim. Çünkü her şeye rağmen birbirinden ruhsuz birçok ‘teen slasher’ filminden çok daha iyi…

Mehmet Açar’ın yazısı