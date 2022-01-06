Meghan Markle, Mail on Sunday’den 1 sterlin tazminat alacak

İngiltere’de, tahtın altıncı varisi Prens Harry’nin eşi ABD’li oyuncu Meghan Markle, Mail on Sunday gazetesinin sahibi Associated Newspapers şirketler grubundan 1 sterlin (18,52 lira) tazminat kazandı.

Çiftin Oprah Winfrey’e verdiği röportaj ses getirmişti. Fotoğraf: Reuters

Prens Harry’yle 2018’de evlenen Markle Sussex Düşesi unvanını almıştı. Kraliyet ailesiyle sorun yaşayan çift ABD’ye yerleşerek yeni bir hayat kurmuştu.

Mail on Sunday gazetesi 2018 yılında, Markle’ın babası Thomas Markle’a el yazısıyla yazdığı bir mektubu yayınlamıştı. Markle bunun üzerine özel hayatının mahremiyetinin ihlal edildiğini gerekçe göstererek dava açmış ve kazanmıştı.

Grubun Daily Mail dahil kendi gazetelerine ve basına yansıyan mahkeme belgelerine göre Associated Newspapers grubu, temyiz mücadelesinden vazgeçerek sonucu kabul etti ve tazminat ödeneceği kesinleşti.

Düşese ödeyecekleri 1 sterlinlik tazminatın yanı sıra telif haklarını çiğnemekten de suçlu bulundukları için bu konuda miktarı belirtilmeyen bir tazminat ödeyecek. Ayrıca Markle’ın 1 milyon sterlinden (18,52 milyon) fazla olduğu tahmin edilen mahkeme masraflarını da karşılayacak.