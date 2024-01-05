Megadeth İstanbul’a geliyor

%100 Metal İftiharla Sunar: Thrash metal efsanesi Megadeth, 12 Haziran'da bir kez daha KüçükÇiftlik Park'ta!



İkonik şarkıları ve sahnesiyle 2024'e metal müziğin kalesi KüçükÇiftlik Park'ta damga vuracak Megadeth konserinin biletleri 8 Ocak Pazartesi 11.00'de satışa açılıyor! pic.twitter.com/p2pHefYl92