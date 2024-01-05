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Yaramazlara biraz batar!

Megadeth İstanbul’a geliyor

Efsanevi thrash metal grubu Megadeth, 12 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek.

Fotoğraf: Vikipedi

Dünyaca ünlü metal grubu Megadeth ‘Crush the World Tour’ kapsamında Türkiye’ye geliyor.


Megadeth’in 12 Haziran İstanbul konserinde davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mäntysaari, gitar/vokalde Dave Mustaine yer alacak.

Konser biletleri 8 Ocak Pazartesi genel satışa çıkacak. 

Biletler, şu anda Biletix’te ‘fan kulüp’ üyelerine ön satışa açıldı. Fiyatlar şu şekilde:

VIP Teras – 1. Avantajlı Dönem – 2750 lira
Sahne önü – 1. Avantajlı Dönem – 1397 lira
Genel Alan – 1. Avantajlı Dönem – 792 lira

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