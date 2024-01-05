Megadeth İstanbul’a geliyor

Efsanevi thrash metal grubu Megadeth, 12 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek.
Dünyaca ünlü metal grubu Megadeth ‘Crush the World Tour’ kapsamında Türkiye’ye geliyor.
Megadeth’in 12 Haziran İstanbul konserinde davulda Dirk Verbeuren, bas gitarda James LoMenzo, gitarda Teemu Mäntysaari, gitar/vokalde Dave Mustaine yer alacak.
Konser biletleri 8 Ocak Pazartesi genel satışa çıkacak.
Biletler, şu anda Biletix’te ‘fan kulüp’ üyelerine ön satışa açıldı. Fiyatlar şu şekilde:
VIP Teras – 1. Avantajlı Dönem – 2750 lira
Sahne önü – 1. Avantajlı Dönem – 1397 lira
Genel Alan – 1. Avantajlı Dönem – 792 lira