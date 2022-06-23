Medya baronu dördüncü eşinden boşanıyor

Rupert Murdoch ve Jerry Hall altı yıllık evliliğin ardından ayrılıyor.

New York Times’ın, adı açıklanmayan iki kaynağa dayanarak verdiği habere göre, News Corp çatısı altında ABD’de sağ eğilimli Fox News kanalının ve saygın Wall Street Journal gazetesinin, Britanya’da The Sun gazetesinin, Avustralya’da da Sky News’ün sahibi olan 91 yaşındaki Rupert Murdoch ile 65 yaşındaki eski model, oyuncu Jerry Hall boşanmak üzere mahkemeye başvurdu.

Konuyla ilgili, Jerry Hall’un sözcüsüne ulaşılamazken, Murdoch’un sözcüsü Bryce Tom açıklama yapmayı reddetti.

Murdoch evlendikten sonra attığı twitte, “dünyanın en mutlu ve şanslı insanıyım” demişti

Çifte yakın kaynakların ayrılığa şaşırdığı söyleniyor. Mart 2016’da Londra’da evlenen Murdoch’ın yeni eşine ve ailesine daha çok vakit ayırmaktan memnun olduğu, hatta kendisinden sonra şirketi yönetmek üzere oğlu Lachlan Murdoch’ı seçtiği belirtilmişti.

Boşanma şirketleri etkileyecek mi?

Boşanmanın, Murdoch’ın şirket yapısını etkilemeyeceği söyleniyor. Murdoch ailesinin şirketlerdeki hisseleri ayrı bir yapı tarafından titizlikle yönetiliyor.

Rupert Murdoch, üç evlilik daha yaptı. Wendi Deng (1999 – 2013), Anna Maria Torv (1967 – 1999) ve Patricia Booke (1956-1967) ile olan evliliklerinden altı çocuğu var.

Rock yıldızı Mick Jagger ile evli olan Jerry Hall’un beraberliği 1999’da bitmişti..