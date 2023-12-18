Meclis’te ‘ana dil’ tartışması: ‘Herkes Türkçe konuşacak’

TBMM Genel Kurulu’nda, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın Süryanice konuşmasına İYİ Partili milletvekilleri tepki gösterdi.

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TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın Süryanice Noel kutlaması üzerine ‘ana dil’ tartışması çıktı.

ANKA’nın haberine göre Arslan’ın Süryanice konuşmasına İYİ Partili Lütfü Türkkan ve Ayyüce Türkeş tepki gösterdi.

Lütfü Türkkan, “Evinde gidip konuşsun, sokakta tamam ama burası Türkiye Büyük Millet Meclisi” dedi. Ayyüce Türkeş’se “Herkes Türkçe konuşacak” ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e “Anayasaya aykırı bir konuşma yapılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunun amacının da ideolojik olduğu çok ortada” sözleriyle tepki gösterdi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da “Dilimiz Anayasa’ya göre Türkçedir. Burada hep beraber Türkçe konuşmak durumundayız” ifadesiyle tartışmaya dahil oldu.

Tartışmalar sırasında İYİ Partili katip üye Yasin Öztürk, Başkanlık Divanı’ndaki yerini terk etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Önder, oturuma ara verdi. Ara sırasında da İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma devam etti.

Öztürk’ün yerine Başkanlık Divanı’nda AKP’li katip üye Havva Sibel Söylemez’in gelmesiyle TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelere devam edildi.

Önder: Müdahale etmem

Aranın ardından konuşan Başkanvekili Önder, şunları söyledi:

“Boynumu vursanız bir insanın rüyasını gördüğünü, ninnisini dinlediği ana diline burada müdahale etmem, haya ederim. Ben Kürt ilinde doğmuş Türk ana babanın çocuğuyum. Siz diyorsunuz ya ‘Burada ne diyor bize sövüyor mu acaba?’ İşte Kürdün evladı birinci sınıfa başladığında sizin Sayın George Aslan’ın konuşmasından ne anladıysanız bir ilkokul çocuğu da okuma evrenine ilk adım attığında sizin anladığınızı anlıyor. Burada küfretme hayasızlığına gerek ki kimse tenezzül etmeye. Bir dili temsil ediyor, bir milleti temsil ediyor, niye küfür etsin. Bir selam, Allah’ın selamına da saygı göstereceğiz eğer o saygı gelmiyorsa, ideal olanı bu, saygı göstermek. Dünyanın hiçbir dili, hiçbir inancı beni rahatsız etmez, eğer o saygı içimizden gelmiyorsa da tahammül edeceğiz.”