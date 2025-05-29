MEB denetimde: Dört özel okulun daha ruhsatı iptal

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ders işlemeyen ve devamsızlığın dikkate alınmadığı ‘hayalet sınıf’ kuran dört özel okulun daha ruhsatını iptal etti. Ruhsatı iptal edilen okul sayısı 10’a yükseldi.

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MEB, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi odaklı denetimlerine devam ediyor.

Daha önce de ‘kayıt şartlarını sağlamadığı’, ‘gerçeğe aykırı notlar verildiği’ ve ‘okula devam etmediği’ gerekçeleriyle 403 öğrencinin diploması iptal edilmişti. Ayrıca sınıf geçme işlemleri iptal edilen 398 öğrenci, bir önceki sınıf seviyesine geri alınmıştı.

Denetimlerde mevzuata aykırı fiilin işlendiği ‘hayalet sınıf’ kuran dört okul daha tespit edildi. Bu okulların da ruhsatının iptal edilmesiyle son bir ayda kapatılan özel okul sayısı 10’a yükseldi.

25 okula inceleme ve soruşturmaysa devam ediyor.