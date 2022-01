Meat Loaf hayatını kaybetti

‘Bat Out Of Hell’ albümü tüm zamanların en çok satanları arasında yer alan ABD’li şarkıcı Meat Loaf 74 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Rock müziğin usta isminin ölüm haberi ailesi tarafından, onun Facebook sayfasından duyuruldu.

“Meat Loaf’un bu akşam hayatını kaybettiğini duyurmak kalbimizi acıtıyor. Son anlarında yanında eşi Deborah vardı. Kızları Pearl ve Amanda ile yakın arkadaşları da son 24 saatinde yanındaydı. Onun çoğunuza çok şey ifade ettiğini biliyoruz. Böylesine ilham verici bir sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşadığımız bu zor zamanımızda bize verdiğiniz destekten ve ona gösterdiğiniz sevgiden dolayı duyduğumuz memnuniyet ve minnetimizi ifade etmek isteriz.”

‘Fight Club’, ‘Wayne’s World’, ‘The Rocky Horror Picture Show’ gibi filmlerde de rol alan Loaf’un 100 milyonun üzerinde albümü satıldı.

ABD’nin Dallas kentinde ‘Marvin Lee Aday’ olarak dünyaya gelen şarkıcının sevilen albümlerinin arasında ‘Dead Ringer’ ve ‘Midnight at the Lost and Found’ yer alıyor.

1990’lardaki hit’i ‘I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)’ ile Grammy ödülü kazandı.