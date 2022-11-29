McDonald’s Finlandiya’da yüksek moda

Finli tasarım markası Vain, McDonald’s çalışanlarının iş kıyafetlerini yeniden tasarladı.

Görsel: Vain

Vain, koleksiyonu hazırlarken McDonald’s çalışanlarının üniformalarını yeniden kullanarak ileri dönüşüm yaptı.

Vain’in kreatif direktörü Jimi Vain, fast food deviyle yaptığı projenin gençlere ulaşmak için de bir fırsat olduğunu söylüyor: “Finlandiya’nın kırsal kesiminde büyüdüm, ergenlik çağında akranlarımızla toplandığımız az sayıdaki mekan arasında McDonald’s da vardı. Orada çok anımız var.”

Ancak bütün McDonald’s elemanlarının artık bu tasarım giysiler içinde çalışacağını sanmayın. İşbirliği için üretilen 27 parça, çekilişle Finlandiya’daki McDonald’s çalışanlarına dağıtılacak.